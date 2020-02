Michelle Hunziker come Ursula Andress alle Maldive per un servizio fotografico: fisico da urlo con un bikini bianco per la showgirl.

Michelle Hunziker vola alle Maldive per un servizio fotografico e incanta indossando un bikini bianco in versione Ursula Andress. Fisico da urlo per la showgirl che, su Instagram regala ai followers degli scatti da urlo in cui sfoggia un fisico assolutamente perfetto.

Michelle Hunziker, fisico da urlo con il bikini bianco in versione Ursula Andress

Michelle Hunziker assolutamente meravigliosa nelle foto pubblicate su Instagram. Con un bikini bianco che ricordano Ursula Andress, addominali scolpiti, gambe toniche e lato B assolutamente perfetto, la conduttrice lascia tutti senza fiato. “Ecco il risultato del nostro shooting “home made”…un omaggio alla mitica Ursula Andress da tutti noi!!!”, scrive Michelle nella didascalia che accompagna le foto.



Dopo Sabrina Salerno che, con uno scatto, ha provocato i followers, la moglie di Tomaso Trussardi mostra i risultati dei suoi duri allenamenti che condivide sui social raccogliendo i complimenti dei followers.

“Con tre figli hai un fisico di una quindicenne”, scrive una signora. E altri aggiungono: “fai invidia a tante ventenni”, “più passano gli anni e più diventi bella”, “sei una delle donne più belle del mondo”, “Sicuramente una degnissima erede di Ursula Andress. Stratosferica”, “rimani la donna più bella e più sexy di sempre”.



In un post successivo, poi, la Hunziker si lascia andare ad una riflessione: “Certe volte…quando sono in un luogo dove si respira davvero…dove finalmente riesco a scorgere l’orizzonte…chiudo gli occhi e avverto la leggera brezza che accarezza la mia pelle…quel momento cerco di imprimerlo nel profondo della mia anima e spero di poterlo sempre ricordare….poiché sono convinta che sia un lusso che ci si possa permettere solo quando si è sulla terra…godiamoci ogni singolo istante…la felicità è fatta d’istanti”.