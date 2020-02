Simona Ventura | addio in lacrime | “Sei morta così” FOTO

Su Instagram Simona Ventura ricorda una persona alla quale era molto affezionata. La storia di questa donna che non c’è più l’aveva molto colpita.

La morte di Anna Molli ha causato grande dolore in Simona Ventura. Lei era la donna che lottava con il cancro da molto tempo, e che inevitabilmente è giunta poi allo stadio terminale. Dove purtroppo la malattia ha avuto la meglio. In tutto ciò, Anna Molli ha subito una odiosa truffa da parte di un uomo che aveva finto di amarla. E che le aveva mentito, dicendo di avere un figlio che, al suo stesso modo, stava combattendo contro un cancro. Tutto questo al solo scopo di estorcerle dei soldi. L’uomo si chiama Alessandro Proto ed è riuscito a sottrarre con inganno alla compianta Anna ben 130mila euro. La vittima ha poi raccontato in televisione questa vicenda, con Proto che è stato scoperto ed arrestato a metà 2019. Seppur con una pena tutto sommato lieve.

Simona Ventura, la vicenda di Anna Molti l’ha commossa

Di questa vicenda si era interessata anche Simona Ventura, tra i tanti vip che avevano mostrato vicinanza alla Molli. Ed ora lei ed il compagno Giovanni Terzi la ricordano con uno struggente messaggio. Anna è morta qualche giorno fa, e giusto 24 ore dopo essere stata ospite de ‘La Vita in Diretta’ su Rai 1 per parlare del suo caso. La Ventura ricorda Anna e poi si scaglia contro Proto, ritenuto colpevole di non averle permesso di curarsi. Dal momento che tutti i soldi che aveva li ha donati con l’inganno a quest’uom

