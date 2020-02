Alessia Marcuzzi e la paura per il Coronavirus | “Prima volta in 24 anni”

Alessia Marcuzzi ha rilasciato un messaggio per annunciare un fatto mai accaduto in 24 anni a Le Iene, in onda sui canali Mediaset, a causa del Coronavirus

La paura, o per meglio dire, il vero e proprio panico da Coronavirus ormai “infetta” anche la televisione. Lo conferma il recente post, pubblicato da Alessia Marcuzzi su Instagram. Un messaggio che non ha fatto che aumentare la preoccupazione negli appassionati de Le Iene, programma televisivo di ‘Italia Uno‘. Come era già accaduto precedentemente per quanto riguarda la trasmissione Live – Non è la D’Urso, la conduttrice ha reso nota la scelta di andare regolarmente in onda in diretta, ma senza pubblico in studio. La decisione sarebbe stata presa a fini precauzionali per preservare la salute delle persone. Il contenuto è stato diramato dal profilo Instagram della donna, in cui si può leggere: “Io e Nicola Savino saremo di nuovo con voi domani sera su Italia uno, con la Gialappa’s Band. Andremo in onda senza pubblico per la prima volta in 24 anni di questo programma, ma vi terremo compagnia e vi informeremo su tutto come sempre”.

LEGGI ANCHE —> Alessia Marcuzzi: “ho deciso io di lasciare l’Isola dei Famosi”, video

Coronavirus, Alessia Marcuzzi: “Le Iene per la prima volta in onda senza pubblico”

Informazioni più in dettaglio sui motivi della decisione, mai accaduta prima in 24 anni di trasmissione, le fornisce la redazione de Le Iene. Sulla loro pagina Facebook infatti si dichiara: “Le Iene si adeguano alle indicazioni di contenimento della diffusione del coronavirus: per la prima volta in 24 anni di storia del programma andremo in onda senza pubblico in studio martedì 25 e giovedì 27 febbraio, come sempre dalle 21.20 su Italia1. Vi parleremo naturalmente anche dell’emergenza coronavirus”.

Le Iene si adeguano alle indicazioni di contenimento della diffusione del coronavirus: per la prima volta in 24 anni di… Gepostet von Le Iene am Montag, 24. Februar 2020

Una scelta nata dal bisogno di prevenzione e di attuazione delle misure di sicurezza a tutela della salute collettiva. A preoccupazione è soprattutto l’elevato numero di contagi da Coronavirus registrati in pochi giorni in Lombardia. Difatti si spiega sul loro sito che “la decisione è stata presa visto che la Lombardia è la regione di gran lunga con più contagiati e alcuni casi sono stati registrati anche a Milano. Il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala ha chiesto di prendere tutte le misure per fermare la diffusione del virus. Anche noi vogliamo contribuire”.

LEGGI ANCHE —> Milano, primo caso di coronavirus accertato: medico positivo ai test