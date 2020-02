Antartide, registrata una temperatura record di oltre 20 gradi

In Antartide, gli scienziati hanno registrato nei giorni scorsi una temperatura record di oltre 20°, stracciando il record del gennaio 1982 che era fermo a 19,8°.

Continuano a farsi sentire le conseguenze del cambiamento climatico, soprattutto ai Poli della Terra. Qualche giorno fa, precisamente il 9 febbraio scorso, in Antartide si è registrata una temperatura di oltre 20° C. Nello specifico sull’Isola Seymour, sita nella porzione più settentrionale dell’Antartide occidentale il termometro è salito sino a 20,75°C, superando il precedente record di 19,8° C detenuto dall’Isola di Signy e registrato nel gennaio del 1982.

Un nuovo preoccupante record, legato al cambiamento climatico, è stato registrato in Antartide, dove lo sono stati superati i 20 gradi centigradi. Nel dettaglio, come riporta la stampa britannica e la redazione di Fanpage, sull’Isola Seymour il termometro è salito, lo scorso 9 febbraio, sino a toccare i 20,75 gradi C. Un record assoluto per il Polo Sud che si trova a dover combattere come il resto del pianeta contro le conseguenze del cambiamento climatico. Non era mai accaduto che si superassero i 20 gradi, dato che la massima temperatura precedentemente registrata era di 19,8°, record assoluto detenuto dall’Isola di Signy nel gennaio 1982. A registrare questa temperatura dei giorni scorsi, come riporta Fanpage, sono stati alcuni scienziati brasiliani del progetto Terrantar. Gli esperti si trovano in Antartide per valutare l’impatto dei cambiamenti climatici sullo strato di permafrost e sulla fauna del territorio in questione.

In merito, il ricercatore a capo del progetto, Carlos Schaefer ha commentato ai microfoni del quotidiano inglese The Guardian: “Stiamo assistendo – riporta Fanpage– ad una tendenza al riscaldamento in molti dei siti che stiamo monitorando, ma non abbiamo mai visto nulla di simile“. L’innalzamento delle temperature definito dagli scienziati come “incredibile” era stato già segnalato nei giorni scorsi. Circa due settimane fa, difatti, come riferisce Fanpage, alla stazione argentina di Esperanza si era registrata una temperatura di 18,3 gradi che rappresenta il record assoluto per la penisola continentale antartica. Ora il nuovo picco di caldo di oltre 20° dovrà essere confermato dall’Organizzazione meteorologica internazionale che si occupa del meteo mondiale.

