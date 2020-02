Carbonara di mare: la ricetta per un gustoso primo piatto

Siamo sempre alla ricerca di piatti alternativi da preparare. Spesso ci ritroviamo ad essere stanchi di mangiare sempre le stesse cose, i soliti piatti buonissimi ma troppo tradizionali che, di tanto in tanto, ci fanno pensare a come sarebbe mangiare qualcosa di diverso. Ci ritroviamo a dividerci tra libri di ricette e internet per trovare nuove cose da mangiare, e noi siamo qui per suggerirvene uno a cui non avreste mai pensato. Che ne dite di una gustosa e cremosa carbonara di mare? Già quella tradizionale è buonissima e famosa in tutto il mondo, quella di mare è un’alternativa interessante e sicuramente saporita.

Ingredienti:

150 grammi di linguine

200 grammi di baccalà ammollato

1/2 cipolla

1 rametto timo

1 tuorli e 1 un uovo

3 cucchiai latte

4 cucchiai parmigiano grattugiato

olio extravergine di oliva

sale e pepe quanto basta

Preparazione