Coronavirus, gli aggiornamenti in Italia: aumentano i contagiati

Coronavirus, le ultime notizie sullo sviluppo dell’epidemia in Italia: aumenta il numero dei contagiati, ecco la comunicazione ufficiale

Aumenta il bilancio dei contagiati dal coronavirus in Italia. La comunicazione, poco fa, è arrivata dal capo della protezione civile Angelo Borrelli. Il bollettino aggiornato parla per la precisione di 322 persone in totale contagiate, 39 in più nella giornata di oggi rispetto ai riscontri avuti 24 ore fa. Ai dati del bollettino si aggiunge il numero delle vittime. Il bilancio è ora di 10 morti. Le vittime di oggi sono un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anni di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi.

Del quadro suddetto, fanno parte anche i tre contagiati in Sicilia. Fanno tutti parte di una comitiva in vacanza giunta da Bergamo. Il gruppo alloggia all’albergo ‘Mercure Palermo-Centro’, del capoluogo dell’isola. Il personale dell’hotel è stato sottoposto al tampone, mentre nella struttura non ci sono più altri ospiti, oltre quelli del gruppo di cui faceva parte la donna. Il marito è stato posto in isolamento in una stanza e sarebbe risultato positivo al secondo test effettuato col tampone.

