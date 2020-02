Coronavirus, la buona notizia che arriva da Vo Euganeo

Coronavirus, buone notizie da Vo Euganeo, uno dei comuni, in Veneto, focolaio dell’epidemia: dimessa una paziente dall’ospedale

Arrivano buone notizie sul fronte coronavirus, con il contagio che ha preso piede anche nel nostro paese soprattutto nell’Italia settentrionale. Da Padova, si apprende della dimissione dell’ospedale di una delle pazienti ricoverate. Si tratta di una donna di Vo’ Euganeo, uno dei comuni focolaio in Veneto. La donna era arrivata in ospedale due giorni fa, dopo essere stata colpita da febbre il 18 febbraio, martedì scorso, ed essere risultata positiva al virus dopo le analisi del tampone effettuate sabato 22 febbraio. L’infezione, asintomatica, era stata contratta in un locale pubblico. L’ospedale di Padova ha attivato il protocollo di dimissione ‘protetta’. La donna vive da sola, dunque è stato predisposto l’isolamento domiciliare fiduciario di 14 giorni.

