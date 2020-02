Dolori addominali | i dottori trovano un oggetto particolare in lei

Avvertiva dei dolori addominali davvero insopportabili, così una donna è andata in ospedale. Grossa la sorpresa dei dottori nello scoprire la causa.

Una donna ha accusato forti dolori addominali. Talmente lancinanti da persuaderla in poco tempo a recarsi al Pronto Soccorso. Una volta giunta in ospedale, i medici le hanno riscontrato febbre, vomito ed un senso di malessere diffuso, che proprio non ne voleva sapere di sparire. I professionisti non riuscivano a comprendere la causa di tutto ciò. Allora hanno pensato bene di sottoporre la povera paziente ad una operazione. All’interno della donna, una 45enne che all’improvviso aveva anche sviluppato un ascesso al fegato ed un avvelenamento del sangue, c’era uno stuzzicadenti. Chissà come, lei aveva inghiottito inavvertitamente il piccolo oggetto.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus, le condizioni della donna in gravidanza

Dolori addominali, un corpicino minuscolo ha fatto grossi danni

E nonostante le dimensioni esigue, il corpo estraneo le ha provocato dei grossi, grossissimi problemi ed i relativi dolori addominali. Infatti con una delle sue parti appuntite, questo fastidioso accessorio aveva portato al perforamento del fegato. Inizialmente si era conficcato nella gola della donna. Poi lei lo aveva inghiottito e c’è stata la grave lesione. Il fatto è accaduto in Canada, dove i dottori hanno dovuto procedere con un necessario ed urgente intervento chirurgico. Si tratta di un caso raro. Difatti non è così insolito ricoverare persone che, per un motivo o per un altro, ingoiano degli oggetti insoliti. Ma quasi mai succede di assistere a delle ferite ed a delle conseguenze così gravi. Essendo di legno, lo stuzzicadenti non era stato rilevato ai raggi-x. Ci è voluta una cura antinfiammatoria di alcuni giorni per far si che la donna si riprendesse. E per fortuna il peggio è passato.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Italia | in tanti tornano al Sud senza precauzioni