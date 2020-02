Neonata arrabbiata con il medico, lo scatto diventa virale – FOTO

Neonata arrabbiata con il medico, scatto in sala parto: l’espressione della bambina, appena venuta al mondo, è esilarante

Appena venuta al mondo, ha subito dimostrato di avere un bel caratterino. La piccola Isabela de Jesus, nata con parto cesareo in Brasile, ha indirizzato al medico che l’ha estratta dalla pancia di sua madre un’espressione piuttosto truce, aggrottando le sopracciglia. Forse, manifestando la sua contrarietà per essere stata strappata alla comodità del ventre materno. La foto è stata scattata da Rodrigo Kuntsman, un fotografo professionista assunto dalla madre per riprendere i momenti del parto. L’uomo ha evidentemente trovato lo scatto particolarmente suggestivo e anche piuttosto esilarante, postandolo sul proprio profilo Facebook. Numerosi i commenti scherzosi che hanno accompagnato la foto. Ecco l’espressione della piccola Isabela che ha ormai fatto il giro del web.