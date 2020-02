Omicidio Loris Stival: arrestato il medico che eseguì l’autopsia sul corpo del piccolo e che smentì la versione di Veronica Panarello.

Il medico che fece l’autopsia sul corpo del piccolo Loris Stival, il bambino ucciso in provincia di Ragusa e che smentì la versione di Veronica Panarello, è stato arrestato. Come riporta Il Messaggero, Giuseppe Iuvara, 61 anni, di Siracusa, è stato arrestato dal Nucleo Antisofisticazioni dei carabinieri dopo essere stato colto in flagranza di reato di corruzione. Con lui, arrestate altre due persone.

Il medico legale che fece l’autopsia sul corpo del piccolo Loris Stival, è molto conosciuto in Sicilia e ha ottenuto diversi incarichi importanti tra cui proprio quello legato all’omicidio di Loris Stival per il quale la madre Veronica Panarello è stato condannato a 30 anni di reclusione.

Il medico legale è stato arrestato perchè ha tentato di far ottenere la pensione di accompagnamento ad una donna che non aveva i requisiti per ottenerl. La donna anziana e la figlia che ha fatto da intermediaria sono fine ai domiciliari.

Durante il processo per l’omicidio di Loris, Iuvara ha elaborato la tesi che ha smentito la versione di Veronica Panarello sostenendo che il bambino è stato ucciso dalle fascette elettrice e non da un cavo Usb come sosteneva la Panarello che è stata poi giudicata colpevole.

Veronica Panarello che oggi ha 31 anni, sconta la sua condanna nel carcere ‘Le vallette’ di Torino. La condanna definitiva per la donna è arrivata lo scorso 21 novembre. “Né sorpresa né soddisfazione, ma il senso di liberazione da un peso con la certezza che a commettere il delitto è stata la mamma di Lorys”, ha dichiarato, dopo la condanna, Davide Stival, il padre del piccolo Loris parlando al telefono con il suo legale, l’avvocato Daniele Scrofani. “La Giustizia oggi – ha commentato il legale – mette un punto definitivo su questa tragica e drammatica vicenda. Adesso bisogna pensare al futuro“, si legge su Fanpage.