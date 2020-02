Silvia Toffanin bollente: come non l’avete mai vista prima – VIDEO

Siamo abituate ad associare Silvia Toffanin al programma Verissimo, dove la vediamo sempre gentile, elegante e affidabile. La compagna di Pier Silvio Berlusconi ha rinunciato a programmi molto più importanti e anche in prima serata pur di rimanere fedele alla trasmissione televisiva che l’ha consacrata una delle conduttrici più apprezzate del nostro Paese. La vediamo sempre molto pacata e spesso commossa davanti alle storie emozionanti, difficilmente l’abbiamo vista lasciarsi andare. Se gli ospiti sono in grado di coinvolgerla, però, di certo non resta rigida e “professionale”.

Durante l’ultima puntata abbiamo visto come ospite Elettra Lamborghini, reduce dalla sua prima partecipazione al 70esimo Festival di Sanremo. Dopo questo suo contributo il pubblico che prima non la conosceva ha scoperto il suo nome e sicuramente quest’estate la sua canzone sarà una hit che ascolteremo spesso alla radio. Dopo una lunga intervista dopo l’ex giudice di The Voice of Italy ha parlato del suo fidanzato, la carriera e la famiglia. Hanno parlato anche del twerk, ballo per cui Elettra è decisamente nota. Con il suo entusiasmo è riuscita a coinvolgere Silvia che ha cominciato a twerkare insieme a lei e a farlo pure bene. I social sono impazziti e hanno condiviso il video ovunque.