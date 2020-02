Tradisce il marito al matrimonio, la scoperta incredibile

Tradisce il marito al matrimonio, nozze con sorpresa: la scoperta incredibile della scappatella da parte della novella sposa

Storie di tradimenti in coppie sposate sono più o meno all’ordine del giorno, decisamente più raro assistere a tradimenti che vanno in scena il giorno stesso delle nozze. Una storia, quest’ultima, raccontata da un protagonista d’eccezione del matrimonio: il fotografo designato per il lieto evento. L’uomo ha raccontato che a un certo punto, nel corso del ricevimento, la novella coppia di sposi si è separata. Il marito stava ballando e intrattenendosi con alcuni amici, la sposa è sparita. Il fotografo la stava cercando per farle alcuni scatti insieme con le amiche. Dal bagno vicino alle cucine ha sentito dei rumori, piuttosto inequivocabili su cosa stesse accadendo. Con sua grande sorpresa, ha visto uscire poco dopo dal bagno la sposa, piuttosto discinta. Subito dopo, è uscito anche un uomo, un ragazzo giovane, che non era evidentemente il marito. Il fotografo e i componenti del suo staff non hanno raccontato nulla, ma quando hanno inviato il book fotografico completo dell’evento, la coppia si era già separata. Una storia di nozze piuttosto fugaci.