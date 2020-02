Vanessa Incontrada irriconoscibile: il nuovo look spiazza tutti – FOTO

Vanessa Incontrada è una delle attrici italiane più belle. Con i suoi capelli rossi e le lentiggini è una bellezza davvero particolare, e nel corso degli anni ha imparato a farsi conoscere anche per altre sue tantissime qualità. Come quelle da attrice e conduttrice. Protagonista indiscussa della serie “Non Dirlo Al Mio Capo”, dove interpreta una giovane avvocato che finge di non avere figli pur di continuare a lavorare per un capo severo e che la vuole sempre disponibile, negli ultimi anni è tornata sotto ai riflettori.

Silvia Toffanin bollente: come non l’avete mai vista prima –> LEGGI QUI

Vanessa ha conquistato il piccolo e il grande schermo. Ha esordito da giovanissima come modella e tutt’ora è considerata una delle donne più belle della televisione. Vanessa, però, in occasione del carnevale, ha deciso di cambiare look con un travestimento piuttosto familiare. Stiamo dunque parlando di Cleopatra. Ha abbandonato i suoi lunghi capelli rossi indossando una parrucca nera ed un trucco decisamente marcato. Lo scatto in questione è stato accompagnato dalla didascalia: “In ogni altra realtà sono io. Besitos Amigos”. Lo scatto ha raggiunto tantissimi likes, commenti e apprezzamenti dai loro fans che la seguono ogni giorno.