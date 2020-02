Coronavirus, contagiati i primi bambini in Italia

Il bilancio della diffusione del coronavirus in Italia continua ad aggravarsi. Ad ora, secondo gli ultimi aggiornamenti, riportati dalla redazione di Tgcom24, sono oltre 350 i casi di contagio ed 11 le vittime colpite dal virus che ha raggiunto ben 9 regioni del nostro Paese. Quella più colpita è la Lombardia, dove si il bilancio è salito a ben 259 soggetti contagiati e tra questi “per la prima volta sono coinvolti anche minori per cui l’infezione è più leggera“. A confermarlo, come riferisce Tgcom24, è l’assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, il quale ha segnalato il contagio di quattro bambini, di età compresa tra i 4 ed i 15 anni, due dei quali si troverebbero ricoverati in ospedale.