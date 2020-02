Coronavirus Italia | importante nota dello Spallanzani |”Ufficiale”

News Coronavirus Italia, lo ‘Spallanzani’ di Roma diffonde un comunicato ufficiale dove viene data una ottima notizia in merito alla situazione attuale.

Giunge un aggiornamento di grande importanza in merito alla situazione Coronavirus Italia. La cosa riguarda la donna cinese ricoverata da circa un mese assieme al marito all’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma. Ebbene, la asiatica risulta guarita dalla patologia da Covid-19 che l’aveva infettata già in patria e che era emersa una volta che lei ed il marito erano giunti in Italia alla fine gennaio per una vacanza. Anche il marito risultava contagiato. La notizia è giunta per bocca dell’assessore del Lazio alla Sanità, Alessio D’Amato.

Coronavirus Italia, la nota dello Spallanzani

“La donna cinese che è stata, insieme al marito, il primo caso in Italia di Coronavirus, è negativa al Covid-19. Stamani durante una visita all’ospedale ho visto anche il marito che è in ottime condizioni”. Infatti anche il quadro clinico dell’uomo è andato notevolmente migliorando negli ultimi giorni. Come la donna (e presto anche il marito a quanto pare) anche tutte le altre persone ricoverate allo ‘Spallanzani’ dallo scorso 29 gennaio sono guariti. Tra questi c’era pure un ricercatore di 29 anni rimpatriato con un volo aereo assieme ad altri 54 connazionali. L’uomo è stato dimesso lo scorso 22 febbraio, dopo un periodo di quarantena alla Cecchignola con il gruppo prima che risultasse positivo.

Guarita la donna cinese, il marito in netto miglioramento

La donna nello specifico ha lasciato negli scorsi giorni il reparto di Rianimazione, mentre il marito è in riabilitazione in regime ordinario. Fino ad ora lo ‘Spallanzani’ ha effettuato circa 140 ricoveri per presunti casi di Coronavirus. Di questi, 101 hanno mostrato esito negativo, mentre ci sono altri 39 ricoverati al momento. Per quanto riguarda gli infetti, per ora se ne contano 375 in Italia, comprese le 12 vittime al 26 febbraio 2020. Ci sono diverse regioni in Italia con dei casi segnalati. Sono le seguenti.

Lombardia

Veneto

Emilia-Romagna

Piemonte

Toscana

Trentino-Alto Adige

Liguria

Sicilia

Marche

Lazio

