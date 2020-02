Dimagrire con il caffè si può? Consumare caffeina contribuisce alla riduzione della massa grassa e unito alla cannella accelera il dimagrimento.

Si può dimagrire con il caffè? L’estate si avvicina ed è tempo di rimettersi in forma in vista della prova costume. Sono tantissime le diete che circolano in questo periodo, ma un buon alleato, secondo un recente studio, può essere proprio il caffè, la bevanda a cui gli italiani difficilmente rinunciano. Il caffè, dunque, aiuta davvero a perdere peso? La risposta arriva dagli esperti.

Dimagrire con il caffè: la caffine aiuta a perdere peso, svelato il segreto

Il caffè è la bevanda che accompagna gli italiani sin dalla mattina. Oltre a colazione, in Italia, il caffè è tra le bevande più bevute e, a quanto pare, ha anche proprietà che aiutano a perdere peso. La conferma arriva da uno studio pubblicato dalla National Library of Medicine secondo il quale consumare caffò sarebbe un buon alleato per perdere peso.

Secondo questo studio, consumare caffeina contribuisce alla riduzione della massa grassa. Inoltre, secondo una ricerca parallela, condotta dal Centro di ricerca sull’infiammazione di Hong Kong in Cina, consumare insieme caffè e cannella, accelera la perdita di peso. Secondo tale ricerca, basterebbe mettere un cucchiano di cannella in una tazza di caffè nera per accelerare la perdita della massa grassa.

Ma quanti caffè si possono consumare al giorno? Lo dice il Ministero della Salute basandosi sui dati raccolti dall’EFSA – Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare secondo cui un adulto può assumere fino a 200 mg di caffeina per dose anche se assumere fino a 400 mg al giorno non crea problemi in un adulto sano. Si ricorda, però, che la caffeina non è contenuta solo nel caffè, ma anche nel cacao, nel tè, in alcune bacche come il guaranà, in diverse bevande energetiche, soft drink, ma anche a dolci, prodotti di pasticceria.