Elisa De Panicis nella bufera: le frasi orribili sul coronavirus al nord

Elisa De Panicis ha raggiunto una popolarità qui in Italia grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Uscita dopo poche settimane dalla casa, è tornata sui social più attiva che mai. Negli ultimi giorni in Italia è esploso il panico a causa del coronavirus, e la modella è finita nella bufera per dei video che ha postato nelle storie. Era piuttosto divertita e non riusciva a smettere di ridere mentre diceva che finalmente il Sud ha vinto contro il Nord, perché il virus per il momento è al nord mentre “al sud noi stiamo bene”.

Delle parole veramente sconvolgenti che hanno sconvolto e indignato il web: “Per una volta il Sud ha vinto contro il Nord perché odiamo quelli del Nord e non possono scendere. Per una volta, tutti i milanesi, i lombardi e i veneti hanno bisogno di andare al Sud e non possono: questa è la cosa più bella del Coronavirus”. Delle parole da brividi che sono state repostate ovunque e hanno scatenato l’indignazione dei social, che l’hanno prontamente attaccata. “Ci sono stati tantissimi morti e lei ci ride su, facendo differenze tra Nord e Sud? Ma stiamo scherzando?”. Nessuno ha digerito le parole della modella e lei stessa ha deciso di cancellare i video scioccanti che, comunque, hanno trovato il modo di girare sul web.