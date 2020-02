Federica Pellegrini | Il selfie bollente | “Ma sei senza slip?” FOTO

La nuotatrice Federica Pellegrini infiamma il suo ampio pubblico di follower con una foto postata recentemente sul proprio profilo Instagram

In un recente post pubblicato su Instagram da Federica Pellegrini, la foto ha attirato notevolmente più persone rispetto al solito. Ma per quale motivo? La nuotatrice si scatta un selfie subito dopo essersi alzata. Indossa una t-shirt colorata e un paio di slip color carne. Quest’ultimo particolare non viene notato da diversi suoi follower. Vari utenti del social network infatti hanno immaginato che la donna fosse senza mutandine. Immaginazione però durata poco in quanto la stessa Federica è intervenuta per chiarire: “Le mutande ci sono!“.

Un chiarimento necessario poiché prima in breve tempo sono stati molti i commenti, alcuni ironici, altri purtroppo un po’ volgari. Tra tutti su può leggere: “Attenta allo zoom“, “Ma sei nuda ?“, “Ma sei nuda. Te ne sei accorta?“. Altri ancora per fortuna hanno subito notato che si trattava di slip, ma di color carne. Così Federica Pellegrini ha detto grazie ad un’utente che l’ha notato: “Meno male una donna in soccorso“. Non è la prima volta che nuotatrice risponde con sarcasmo a persone ed haters spesso scrivono sui suoi profili social.

Federica Pellegrini, la foto equivocata e la sua preoccupazione per il Coronavirus in Italia

Federica si trova adesso in televisione per registrare le puntate di Italia’s got talent. Sul piccolo schermo Federica se l’è sempre saputa cavare bene. Nonostante questo però l’atleta ha scelto di continuare a seguire il nuoto. Continua infatti la sua preparazione in America. Allo stesso tempo però la nuotatrice ha voluto manifestare la sua solidarietà verso chi ha a che fare con l’emergenza Coronavirus in Italia.

Infatti, seguito del post in cui pareva non indossare gli slip, la sportiva ha scritto su un altro: “In questi giorni mi divido tra la voglia di tornare a casa e stare con la mia famiglia e la mia piccola…e la necessità di continuare la mia preparazione… – si legge – Da un lato mi sento fortunata perché starò ancora in America una settimana mentre in Italia tanti miei colleghi cercano piscine aperte dove poter nuotare… dall’altro lato invece con una mamma immunodepressa vorrei essere lì di fianco a lei e ricoprirla di Amuchina“.

