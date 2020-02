Test personalità | Che animale noti? Hai queste qualità FOTO

I test della personalità sono di diverso tipo e tutti divertenti da fare. Ma anche fortemente indicativi di quella che è la nostra indole. Provate.

Fate questo test della personalità. È divertente ed anche rivelatore di quelle che sono le vostre principali doti. Si tratta di individuare il primo di quattro animali nell’immagine che seguirà a breve. A seconda di quello che noterete per primo, sarete dotati di un certo tipo di personalità, di pregi ed anche di qualche immancabile difetto. Siete pronti? Verificate poi il vostro risultato. Intanto è bene ricordare come i test della personalità risultino assai utili proprio per cercare di studiare meglio la psicologia umana, i comportamenti ed anche i processi di funzionamento cognitivi e di osservazione operati dalla nostra mente.

Test personalità, che animale hai visto? Quattro le possibili risposte

Leone: è il re della savana. Indica fierezza, forza, vigore, coraggio. Tutte caratteristiche che fanno di voi un leader nato, se è questo l’animale che siete riusciti a scorgere per primo. Tuttavia la vostra maggiore debolezza è vedere quando qualcosa non è sotto il vostro controllo. Una situazione che genera stress e vi impone di fermarvi per rimettere insieme le cose.

Zebra: nella catena alimentare, questo mammifero è una preda. Questo indica una personalità non forte, ma comunque sapete quando farmi valere. Soltanto che certe decisioni nella vita impongono in maggiore coraggio. A volte scappate quando non dovreste farlo. Siate allora più risoluti.

Giraffa: con il suo collo arriva dove vuole. Esattamente come voi. Siete spigliati, creativi, pieno di estro. Attenti però a non sottovalutare gli aspetti razionali delle cose. Badate bene a fare sempre la dovuta attenzione e non a lanciarvi a rotta di collo nelle varie situazioni che vi riguardano.

Pantera: agilità, eleganza, silenziosità. Prerogative che contraddistinguono questo fiero felino. E che possono essere ricondotte benissimo anche a voi. Amate di più lo stare da soli anziché in compagnia, questo però vi porta a tenere sopite troppo a lungo le vostre passioni. Allora dovreste proprio rivedere le vostre priorità.