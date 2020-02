Vittorio Sgarbi insulta pesantemente Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso: secondo indiscrezioni, Mediaset avrebbe deciso di allontanarlo.

La lite infuocata tra Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso che ha animato l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, continua a far rumore. Dopo le parole che Sgarbi ha rivolto alla conduttrice, secondo alcune indiscrezioni, Mediaset avrebbe preso dei provvedimenti nei confronti di Sgarbi prendendo le difese di Barbara D’Urso che, su canale 5, conduce ben tre programmi ovvero Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

Vittorio Sgarvi, la decisione di Mediaset dopo la lite con Barbara D’Urso

La lite tra Barbara D’Urso e Vittorio Sgarvi è iniziata durante il momento dedicato alle Pupe. Sgarbi ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata in cui le raccomandavano una ragazza per poi tirare in ballo anche la D’Urso che ferma subito il suo ospite. «Allora Vittorio finchè si scherza si scherza, ma poi quando si mette in causa me allora mi arrabbio”, ha detto la D’Urso scatenando la reazione di Sgarbi.

«Capra e incapace vai a fare in cu*o tu e la tua vita inutile», ha detto Sgarbi. «Vattene via non puoi stare nella mia trasmissione. Ti sei seduto e te l’ho fatta passare come una battuta, ma adesso basta. Ti prego di non insultare e di andare via. Tu non vieni in diretta a raccontare i fatti tuoi nella mia trasmissione, non puoi dire parolacce. Non fai ridere. Chiedi scusa», ha sbottato la D’Urso a cui Sgarbi ha replicato – «Vaffa***lo, hai rotto il ca**o! Vai via tu! Io non me ne vado Non ti devi permettere di fare delle prediche».

Dopo la lite, secondo alcune indiscrezioni riportate “The Post Internazionale”, Mediaset avrebbe deciso di limitare la presenza di Sgarbi nei programmi delle sue reti facendo saltare alcune ospitate.