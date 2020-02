Alessia Marcuzzi, il bikini è da favola – FOTO

Alessia Marcuzzi stupenda e super provocante sul proprio profilo Instagram, uno scatto a dir poco bollente che lascia senza fiato

Nuova stagione televisiva de ‘Le Iene’ che sta riservando grandi soddisfazioni ad Alessia Marcuzzi. La conduttrice è sempre molto apprezzata dai telespettatori, confermandosi uno dei volti più amati del piccolo schermo all’italiana. Ma come i fan più accaniti sapranno di certo, le sue doti vanno ben oltre quelle televisive.

Nonostante i 47 anni, Alessia si mantiene in splendida forma e molto giovanile. Soprattutto, quando vuole, estremamente conturbante. Come in occasione di uno scatto di un paio di settimane fa, postato sul suo profilo Instagram per San Valentino. Uno scatto che provocante è dire poco. Alessia si è immortalata sul letto, in un completo leopardato super sensuale, a contornare le sue forme esplosive. I fan hanno molto apprezzato e non sono mancati commenti ironici, come quello di Rudy Zerbi, che ha scritto: “Hai delle piastrelle bellissime”, soffermandosi sul dettaglio visibile del pavimento della stanza.

