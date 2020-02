Coronavirus, Borelli: “C’è una buona notizia, vi dico il numero dei guariti”

Il commissario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, ha riferito che 37 soggetti in Lombardia e 2 in Sicilia sarebbero guariti.

Nel bollettino quotidiano, il capo della Protezione Civile e commissario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, ha comunicato che oltre 30 persone sarebbero guarite in Lombardia. Borrelli, come riporta Fanpage, aggiornando i dati ha riferito che nella regione più colpita dall’emergenza i casi sono saliti a 305, ma fortunatamente 37 sono guarite: “Un’ottima notizia -riporta Fanpage– che conferma le cose che dicevo ieri in ordine alla percentuale delle guarigioni“. Anche in Sicilia 2 dei 3 dei soggetti colpiti dal coronavirus, come comunicato da Borrelli, sarebbero guariti. Intanto sarebbero 528 in totale i casi in Italia e 14 le vittime, dato che, afferma Borrelli, attende la “validazione dell’Istituto superiore di Sanità“.

