Coronavirus, importanti novità sul paziente 1 di Codogno

Il paziente 1, la prima persona italiana trovata positiva a Codogno è in rirpesa. Finalmente una notizia positiva dopo un tram tram di notizie negative reali o presunte tali. “Respira autonomamente”, come riporta La Stampa, che precisa: “Le autorità sanitarie non si sbilanciano, ma la notizia si sta diffondendo sui siti e le chat del Lodigiano. Sta bene anche la moglie, incinta. La donna ricoverata al Sacco di Milano perché positiva al coronavirus, “sta bene, ha fatto l’ecografia e la gravidanza procede bene, la bambina sta bene e la gravidanza arriverà a termine” era stato detto martedì dalla dirigenza del gruppo podistico dove corre il 38enne.