Coronavirus, quando finirà l’epidemia | Un calcolo svela la fine del contagio

Sul Coronavirus si discute di un aspetto che le persone vorrebbero sapere, cioè su quando finirà l’epidemia: sul contagio un aiuto può arrivare dal calcolo R0

Il calcolo matematico che può darci una mano a capire quando finirà l’epidemia da Coronavirus non è complicato e soprattutto molto importante. Serve innanzitutto dividerci in tre gruppi. La matematica del virus distingue le persone in Suscettibili (S), individui che potrebbero essere contagiate, Infetti (I), chi è già stato contagiato, e in Recovered (R), cioè i guariti, soggetti che dunque non trasmettono più il virus. Queste iniziali danno il nome al modello SIR. Dentro a questo modello si nasconde un numero che cambia per ogni malattia.

Si tratta di R0, ‘erre con zero‘. Di cosa si tratta? R0 è il numero di persone che, in media, ogni soggetto infetto contagia a sua volta. Per fare alcuni esempi, Per il morbillo ha un R0 intorno a 15. Significa che nel corso di un’epidemia una persona infetta ne contagia in media altre quindici, se non vaccinate. Per la parotite, R0 è intorno a 10. Nel caso del coronavirus, R0 è stimato intorno a 2,5. Numeri alla mano, ciò che è veramente importante sapere è che il dato è positivo quando R0 è inferiore a 1.

Coronavirus, il calcolo matematico R0 ci dice quando quando finirà l’epidemia

Ciò significa che chi è infettato non contagia nemmeno un’altra persona e la diffusione termina così. Viceversa se R0 è superiore a 1 si ha l’inizio di un’epidemia. Se il cosiddetto paziente zero ne infetta due, queste due altre due a testa si ha una crescita esponenziale e dunque in questo modo comincia ogni epidemia. Nel primo periodo le persone vengono contagiate sempre più rapidamente.

Il valore di questa rapidità dipende dalla grandezza di R0 e dal tempo medio che intercorre tra quando una persona viene infettata e il momento in cui quella stessa persona ne infetta un’altra. Questo per quanto riguarda il Coronavirus è stimato in circa sette giorni. Memorizzate queste informazioni, ora si comprende meglio misure a tutela della salute pubblica, come quarantene, chiusura di scuole e teatri e musei, strade vuote. L’obiettivo è quello di diminuire il valore di R0 che quando si abbassa, il contagio rallenta fino ad arrestarsi quando R0 si riporta sotto il valore critico di 1.

