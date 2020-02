Grande Fratello Vip 2020, dopo Clizia Incorvaia, squalificato anche Sossio Aruta? Ecco cosa ha combinato l’ex di Uomini e Donne, video.

Dopo Clizia Incorvaia, anche Sossio Aruta sarà squalificato dal Grande Fratello Vip 2020? L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne è entrato nella casa durante la puntata di lunedì 24 febbraio insieme a Valeria Marini. Durante le prime ore di permanenza nella casa, Sossio ha raccontato cos’è successo in Italia nelle ultime settimane.

L’ex di Uomini e Donne, parlando dell’emergenza Coronavirus in Italia, ha detto: “A Milano girano con le mascherine, Lombardia, Veneto, Umbria ed Emilia Romagna. Al sud no, a Napoli è tutto tranquillo”.

Poi ha parlato di calcio, in particolare del Benevento squadra allenata da Filippo Inzaghi: “Ci va in serie A perchè è a 20 punti dalla seconda”. Informazioni che Sossio non avrebbe potuto dare agli altri concorrenti. Sarà squalificato per questo?