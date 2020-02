Grave lutto per Ornella Muti: è morto il genero Andrea Longhi, fidanzato della figlia Carolina Fachinetti. “Sei il mio guerriero”, video.

Gravissimo lutto per Ornella Muti: è morto, infatti, il genero Andrea Longhi, il compagno della figlia Carolina Fachinetti. La coppia aveva due figli Alessandro, 5 anni, e Giulia, 3. Longhi è morto dopo aver a lungo combattuto contro un cancro al cervello, una battaglia che ha cominciato alla fine del 2016 come spiegava un lungo post di Naike Rivelli pubblicato a dicembre 2016.

Morto il genero di Ornella Muti: Andrea Longhi stroncato da un cancro al cervello

Ad annunciare la morte di Andrea Longhi è stata la figlia di Ornella Muti, Carolina Fachinetti che, con un lungo messaggio, ha detto addio all’uomo che ama e al padre dei suoi bambini.

“Sei il mio guerriero. Hai lottato con un coraggio, con una forza. Ti amo vita mia. Riposa con gli angeli amore mio. Mi manchi come l’aria”, ha scritto Carolina Fachinetti su Instagram. “Ti ricordo così. Troppo poco tempo insieme, ma intenso. Mi fa male il cuore. Guardo i tuoi bambini e vedo i tuoi occhi che mi rispecchiano. Ma un grande vuoto. Facile dirmi che devo trovare la forza ma la mia forza eri tu. Che mi hai insegnato che non tutti i supereroi hanno la maschera. Anzi i più forti sono tra noi. E tu… che dire Andrea mio… tu eri vita. E senza di te… non so… fino ad incontrarti ho scambiato bene per amore. Ma tu… l’Amore vero, quello con la A maiuscola. Ti amo tutto il resto è superfluo. Sei la mia vita, ti ho amato dal primo momento che sei entrato nel mio negozio, ti amo oggi più che mai e ti amerò per sempre. Ora l’unico modo che ho di dimostrarlo è dando ai nostri piccoli angeli tutto l’amore anche da parte tua. Ripetitiva lo so. Spero che mi guiderai da lì su e ti prometto che ogni scelta che prenderò sarà col pensiero di quello che avresti voluto”, ha scritto Carolina.



Questa mattina, invece, Carolina ha pubblicato una foto di Andrea con il suo bambino tra le braccia scrivendo: “Papa speciale..te lo racconterò ogni giorno poiché nn perderai mai il suo ricordo.. purtroppo se ne è andato troppo presto ma tutto quello che ha fatto lo@ha fatto per voi. Ci amava più di ogni cosa..“.

A dicembre 2016, Naike Rivelli, pubblicando un video del cognato, scriveva: “Oggi vi presento Andrea Longhi il mio eroe. Colui che mi spinge a ridere a godermi ogni istante piu che mai. Il nostro Andrea, il compagno di mia sorellina Carolina, papà dei miei nipoti Ale e Giulia, si è operato al cervello per un tumore 7 mesi fa. Oggi stiamo continuando una battaglia per la vita. Il nostro Andrea non smette mai di scherzare di sorridere con la luce che brilla nei suoi stupendi occhi azzurri. Chi lavora con la malattia e chi la conosce sa quello che stiamo passando. Nel mondo siamo tanti a tenerci per mano contro il Cancro. Andrea è il mio insegnamento quotidiano. La forza che mi spinge a crederci, a lottare x le mie idee e i miei principi. Siamo una semplice famiglia che cerca di rimanere in piedi volendosi bene, stando uniti. Abbiamo cambiato modo di mangiare, pensare, vivere, e reagire a ciò che la vita propone. Tutto ciò ci sta dando una forza enorme, tutto questo percorso assurdo, ci trasforma giorno per giorno. Ci spoglia delle cazzate e ci confrontiamo con realtà importanti. Penso che il modo in cui vengono affrontate sia importante.. Penso che l’energia positiva faccia miracoli. Sarebbe meraviglioso, se per una volta i media, prendessero questo video e queste parole, e le facessero girare come fanno con le mie chiappe. Vorrei che tutti mettessero un cuoricino e un repost. Perche non siamo cosi insensibili come dicono che siamo. Aiutatemi a dimostrarlo per favore! Eccovi Andrea Longhi assieme ad Irene e Matteo. Altro che i ragazzi di AMICI.. Questi sono i ragazzi che dovreste ringraziare, seguire ed osannare.. Quelli che ti tengono la mano e ti danno forza coraggio e sorrisi quando stai poco bene!”.