Influenza bambini a marzo: sintomi, durata e cura

Influenza bambini a marzo, possibile nuovo picco della malattia tra i piccoli: tutto ciò che c’è da sapere su sintomi, durata e cura

Previsto un nuovo picco per l’influenza tra i bambini nel mese di marzo. Maggiormente a rischio saranno i piccoli in età scolastica, più sensibili rispetto ai possibili raffreddamenti. Anche quest’anno, saranno in molti ad essere colpiti. Vediamo tutto quello che c’è da sapere relativamente a sintomi, durata e cure della sindrome influenzale.

La febbre alta, superiore ai 38 gradi, dovrebbe durare per quattro o cinque giorni. Sarà accompagnata da tosse, raffreddore, brividi, mal di testa, malessere generale. In qualche caso, nausea, vomito e diarrea. Nei casi più gravi, saranno possibili forme di polmonite, sinusite e otite. Raccomandato il vaccino per i bambini con malattie croniche dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio, con frequenti infiammazioni e con difese immunitarie piuttosto basse.

Per quanto riguarda le cure, si raccomanda, per i bambini molto piccoli, fino a 12 mesi, l’immediata visita dal pediatra o al pronto soccorso, per scongiurare infezioni batteriche gravi. Somministrare antipiretici, su indicazione dei medici, per abbassare la febbre particolarmente alta e ricorrere agli antibiotici comunque solo su indicazione del pediatra.

