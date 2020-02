Giancarlo Magalli tende la mano ad Adriana Volpe: “abbiamo lavorato insieme per otto anni. Spero di far pace un giorno”, video.

Giancarlo Magalli tende la mano ad Adriana Volpe. Ospite del programma condotto da Simona Ventura, Settimana Ventura, il conduttore de I Fatti Vostri ha parlato di quanto accaduto con la Volpe.

“Abbiamo lavorato insieme otto anni, sono stati un po’ faticosi perché quando non vai d’accordo con qualcuno, certamente un po’ si fa fatica. Ma anche non per motivi gravi. C’è gente che ammazza il marito perché russa… Anche un piccolo difetto, prolungato nel tempo, diventa insopportabile. Noi alla fine abbiamo preso strade diverse, quindi credo che anche lei si senta più sollevata. Io ho anche mandato messaggi di pace, però lei ha le sue posizioni. Per carità, io la giustifico, la capisco, capisco tutto, non ce l’ho con lei, spero che un giorno faremo pace. L’unica cosa era riuscire a separarsi, perché insieme non stavamo bene, e ci siamo riusciti. Questo dovrebbe dare serenità a tutti e due“, ha dichiarato.