Meteo weekend, torna il maltempo in Italia: attese piogge e neve

Con il passare delle ore, durante il prossimo weekend, le condizioni meteo peggioreranno a causa di una perturbazione che aprirà una settimana condizionata dal maltempo.

Dopo giorni caratterizzati da un clima piuttosto stabile su tutta l’Italia sembra che nel corso del prossimo weekend le cose potrebbero cambiare. Secondo le previsioni degli esperti de Ilmeteo.it, sembra che l’inverno si prenderà il proprio spazio con l’alta pressione che lascerà campo al flusso atlantico. In questi giorni che anticipano il weekend arriveranno alcune perturbazioni che apriranno una settimana condizionata dal maltempo.

Meteo weekend: torna il maltempo su gran parte della penisola italiana

Il bel tempo portato in questi giorni dall’alta pressione sulla nostra penisola sta per lasciar spazio al flusso atlantico che sta per scendere di latitudine. Secondo le previsioni degli esperti de Ilmeteo.it, difatti, una serie di perturbazioni, una ieri, una oggi ed un’altra a cavallo del weekend, faranno da prologo ad una settimana che sarà condizionata da un’ondata di intenso maltempo per diverse regioni dell’Italia. Per quanto riguarda il prossimo fine settimana, tra venerdì 28 febbraio e domenica 1 marzo, stando a quanto riportato dalla redazione de Ilmeteo.it, domani dovremmo assistere ad un cambiamento delle condizioni. Domani, è attesa una giornata particolarmente soleggiata su tutta la penisola con temperature nella media, ad esclusione di qualche rovescio al Sud. In mattinata le piogge potrebbero bagnare, difatti, qualche zona della Campania e della Calabria.

Successivamente, sabato 29 febbraio, secondo Ilmeteo.it, in mattinata si avvertiranno i primi segnali dell’annunciata perturbazione, nonostante si assisterà ad una giornata per lo più tranquilla. A Nordovest sono attese le prime nubi che poi si propagheranno anche su tutto il Nord e sulla Toscana con l’arrivo di rovesci in Lombardia, ovest Emilia e Piemonte orientale. Sui rilievi alpini arriverà la neve ad una quota tra i 900 ed i 1000 metri, quota che si abbasserà nelle ore successive della giornata. Condizioni stabili, invece, come riferito dai meteorologi de Ilmeteo.it, al Sud e al Centro.

Domenica 1 marzo, la perturbazione insisterà sulla penisola con un’ondata di maltempo che colpirà la maggior parte delle regioni settentrionali, la Toscana, le Marche, l’Umbria, il Lazio settentrionale e la Campania. Ancora neve sulle Alpi. In serata le condizioni peggioreranno per quanto riguarda le regioni nord-occidentali, come riferisce Ilmeteo.it, facendo da apripista ad una settimana particolarmente caratterizzata dal maltempo.

