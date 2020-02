Va a farsi stringere l’anello Tiffany e fa una scoperta imbarazzante

Un falso anello di fidanzamento. Così può finire una storia. Una donna va al negozio per farsi stringere l’anello e fa scoperta imbarazzante

Un falso anello di fidanzamento. Così può finire una storia e compromettere un matrimonio. Una donna ha raccontato che recentemente si è recata in un negozio del noto brand per far stringere il gioiello. Una volta da Tiffany ha scoperto una verità imbarazzante. La donna non ha consultato il partner e si è presentata direttamente dal commesso con il prezioso anello nella scatoletta targata Tiffany. Lì ha scoperto che era tutta una farsa. Nel negozio non riconoscevano l’anello e non avevano venduto nulla al suo fidanzato. Quando gli ha chiesto chiarimenti sperando che lo avesse preso di seconda mano online. Il fidanzato per difendersi l’ha accusata di volerlo controllare e di non fidarsi. Lui continua a dire che l’anello è un vero Tiffany. Intanto lei ha raccontato tutto a Reddit e gli utenti le consigliano di non sposarlo: “Non puoi fidarti, se ti mente su questo potrebbe prenderti in giro in futuro». «Aspetta a sposarti, non si sa mai», è il consiglio di un altro utente. E c’è anche qualcuno che trova vantaggi nell’avere un falso anello Tiffany: «Almeno se annulli il matrimonio, è possibile restituire l’anello senza preoccuparsi di perdere qualcosa di valore”.

Scoperta imbarazzante, come riconoscere un falso

Cosa differenzia un Tiffany & Co. originale da un Tiffany & Co. fake? da un vero? L’argento si sporca e si ossida. L’argento bisogna pulirlo e bisogna stare attente a non graffiarlo. I Tiffany & Co, falsi sono leggeri e troppo brillanti. La forma. I cuori di Tiffany sono tutti uguali ricordatevi bene la forma originale e vi accorgerete delle differenze tra l’oggetto vero e il falso in questione. Il marchio di fabbrica. Sul retro di ogni gioiello è inciso il simbolo del marchio e la scritta TIFFANY & CO. 925 , tutto in maiuscolo. E’ molto piccolo, ma ben visibile. Nei falsi che ho incontrato non c’è. La vite degli orecchini. Gli orecchini hanno una sorta di fiore a chiudere, sul retro e sulla vite di chiusura è inciso il marchio di fabbrica Tiffany & Co. Sull’agganciatura a “T” del bracciale e della collana, è presente il marchio TIFFANY &CO. in maiuscolo attorno al cerchio che chiude l’agganciatura. Un altro dettaglio molto importante sono le maglie piccole che separano la chiusura del gioiello al resto delle maglie larghe: nella collana si contano 4 anellini, mentre nel bracciale ce n’è solo uno. La chiusura a T e il round tag. Non esiste nessuna collana o braccialetto con questo tipo di chiusura e il round tag. La chiusura a “T” è solo per i ciondoli a cuore. Le confezioni dei gioielli di Tiffany & Co. Tutti i gioielli hanno un packaging color acqua marina che contengono il sacchettino in velluto azzurro in cui custodire il nostro tesoro.

