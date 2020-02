Sgarbi allontanato da Mediaset dopo l’infuocata lite con Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso? Vittorio svela la verità, video.

Mediaset ha deciso davvero di allontanare Vittorio Sgarbi dalle sue trasmissioni dopo l’accesa lite in diretta con Barbara D’Urso durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso? A svelare la verità sulle indiscrezioni delle ultime ore è proprio Sgarbi.

“Comunque non chiedo scusa alla d’Urso, perché io ho detto ‘raccomandata’, che non è una parola negativa. Sarei dovuto andare da Porro e invece nulla. Perché non sono andato? L’unico problema è che c’è un virus, quello della d’Urso per cui tu non puoi andare nelle trasmissioni… Tutto sospeso.

Comunque Barbara è simpatica, intelligente e brava. Quindi spiegherò il significato del mio ‘raccomandata’”, ha detto in un’intervista rilasciata a La Zanzara.