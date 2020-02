Verdure da non mangiare crude: a vietarle sono gli scienziati

Ci sono alcune verdure che non si possono mangiare crude, eppure noi continuiamo a farlo, soprattutto come spuntino. Ci sembrano ottime per spezzare la fame del pomeriggio, in quella fascia oraria che di solito si colloca tra il pranzo e la cena. Però ci sono alcune che vanno necessariamente cotte. Alcuni tipi poi assumono buoni elementi nutrizionali solamente se sottoposti a cottura. Andiamo a vedere quali sono:

Le verdure da non mangiare crude

Fagioli rossi: non è abitudine mangiare i legumi senza averli cotti, eppure c’è chi lo fa. Al loro interno c’è la lectina, ritenuta tossica ma che scompare una volta sottoposti i fagioli ad elevate temperature, oppure quando immersi in acqua per qualche ora. Questa sostanza debilita l’organismo facendoci sentire deboli e in preda a crampi e spasmi.

Pomodori: a volte alcune varietà sono molto saporite se mangiare crude, magari appena colte. Però non si dovrebbe fare. A sostenerlo è uno studio che ha messo a paragone dei pomodori riscaldati per rispettivamente 2, 15 e 30 minuti. Gli ultimi alla fine erano qualitativamente di gran lunga i migliori in quanto a contenuto di licopene. Si tratta di una sostanza che protegge dal cancro e dalle malattie cardiovascolari.

Sembra assurdo ma ci sono delle persone che tendono a mangiare crudi anche questi ortaggi che vanno assolutamente cotti: