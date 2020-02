Ylenia Carrisi | “La aspetto | non ho mai smesso di cercarla” FOTO

In merito alla lunga vicenda che riguarda la sparizione di Ylenia Carrisi, parla una persona a lei molto cara. “L’ho sempre cercata, attendo il suo ritorno”.

Che fine ha fatto Ylenia Carrisi? Se lo domanda la sua famiglia dal 1° gennaio 1994, il giorno che fece seguito alla scomparsa della ragazza. Allora la primogenita di Al Bano e Romina aveva 24 anni ed aveva lasciato gli studi per viaggiare intorno al mondo. Ma qualche finto amico poco raccomandabile deve con tutta probabilità avere fatto leva con alcuni problemi che l’avevano frapposta alla sua famiglia. Ed al papà in particolare. Fatto sta che Ylenia Carrisi è sparita da allora, senza lasciare alcuna traccia. Il cantante di Cellino San Marco è ormai convinto da tempo che lei sia morta, mentre Romina e gli altri fratelli di sangue di lei ritengono che sei viva. Tra questi in particolare c’è Yari Marco, il quale in passato ha dichiarato che, fino a quando non verrà trovata una traccia concreta come ad esempio il corpo, lui sarà sempre dell’idea che la sorella sia viva.

Ylenia Carrisi, il fratello Yari: “Non ho mai smesso di cercarla”

L’idea di Yari è che Ylenia si sia allontanata di sua spontanea volontà perché non riusciva a reggere il peso di un cognome così importante. E probabilmente anche per altre questioni personali e private magari più gravi. In diversi utenti sul web hanno prestato attenzione ad una recente storia postata proprio da Yeri. Il secondogenito di casa Carrisi ha scritto parte el testo di una canzone dal significato particolare. “E un leone, un leone ruggisce, non ascolteresti?”. I collegamenti con la solita Ylenia non sono mancati, ed in diversi hanno visto in ciò un messaggio segreto rivolto alla amata sorella svanita nel nulla. Lui al magazine ‘Rivelo’ ha detto di recente di stare ancora aspettando sua sorella. “Non ho mai smesso di cercarla, sono certo che sia viva”. Lo sperano tutti.

