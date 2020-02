Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in crisi? Il gesto non lascia dubbi

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio stanno facendo parlare di nuovo di loro. Sono usciti da poco da una brutta crisi che li ha visti protagonisti delle scene, e ora che la crisi era finalmente rientrata, si parla di una “crisi bis” a causa di alcuni indizi che i fans hanno scovato sui social. A quanto pare un gesto messo in atto da Anna avrebbe allarmato i fans della coppia che da giorni stanno cercando di capire cosa sta succedendo tra di loro.

Quando sono stati in crisi per la prima volta, Anna Tatangelo dichiarò a Vanity Fair: “All’inizio della nostra storia, quando mi hanno dato della sfascia-famiglie, della ruba-uomini, e tutti sparavano su di me nonostante proprio tutti sapessero che venivo dopo una storia già finita, pensavo che la scelta migliore fosse restare in silenzio. Per rispetto degli altri: Gigi, l’ex moglie, i figli. Ma adesso non ho più 18 anni, non sono più una ragazzina, a 31 anni parlo. Perché se è vero che il tempo risponde al nostro posto, le bugie non mi stanno più bene: sono stanca di avere voci addosso”.

Nei giorni scorsi, infatti, Anna non avrebbe scritto nessun messaggio di auguri per Gigi per il suo compleanno e non solo. La coppia da tempo non pubblica più niente sui social: e se i due fossero nuovamente in crisi? C’è anche da sottolineare che fino ad ora non è arrivata alcuna smentita.