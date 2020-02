Carlotta Mantovan | esce allo scoperto e dichiara il suo amore FOTO

Lei è un personaggio tra i più amati in assoluto in Italia: ogni cosa che Carlotta Mantovan fa desta curiosità ed ammirazione, ed è così anche ora.

La dolce Carlotta Mantovan ha affrontato il tremendo lutto della scomparsa di Fabrizio Frizzi. La cosa è nota e risale ad ormai due anni fa, marzo del 2018. Ma già da un pò di tempo la 37enne originaria di Mestre, seconda a Miss Italia 2001, è tornata a riassaporare le gioie della vita. Merito della bellissima figlia Stella, avuta proprio dal conduttore televisivo amato da tutti. Ed anche dell’equitazione, uno sport che pratica fin da quando era bambina. “Con i cavalli bisogna instaurare empatia, ti capiscono come pochi. E quando sei in sella non puoi e non devi pensare ad altro”. Lei la vediamo ogni mattina a ‘Tutta Salute’ con Michele Mirabella su Rai 3, e sui social, gli amici Antonella Clerici e Carlo Conti hanno fatto vedere quei momenti in cui l’hanno coinvolta in delle uscite a cena od in serene vacanze. Carlotta Mantovan per il resto ci tiene molto a quella che è la sua sfera privata, ed è giusto che sia così.

Visualizza questo post su Instagram #nofilterneeded #ilnostroamore #noidue #amoremio #⭐️#❤️ Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 26 Feb 2020 alle ore 10:11 PST

Carlotta Mantovan, lo scatto con la figlia piace a tutti

Il suo profilo Instagram è pieno di foto della figlia e degli adorati cavalli. Ma spunta uno scatto in particolare capace di distinguersi. Riguarda proprio la piccola Stella. Mamma e figlia si fanno vedere in una foto caricata il 26 febbraio 2020, e nelle quali Carlotta dà un tenero bacio alla sua bimba. Non c’è alcuna parola ma solo una serie di esemplificativi hashtag che descrivono le sensazioni provate. Ed è tutto un fioccare di ‘mi piace’ e di bellissimi messaggi.

Visualizza questo post su Instagram #bunnylover #bunnypower #picby🌟 #love #❤ Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 3 Gen 2020 alle ore 11:26 PST