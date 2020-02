Coronavirus, l’annuncio di Fontana: “Stanotte emergenza in ospedale”

Il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha annunciato una nuova emergenza scoppiata a Lodi durante la scorsa notte a causa un affollamento di ricoveri per coronavirus.

Durante la trasmissione in onda su La7 L’Aria che tira è intervenuto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che ha annunciato una nuova emergenza per la provincia di Lodi, uno dei due focolai del coronavirus in Italia. Secondo quanto spiegato dal governatore lombardo, nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 febbraio, l’ospedale ha avuto un affollamento di ricoveri di pazienti, di cui alcuni gravi trasferiti in terapia intensiva.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha segnalato una nuova emergenza a Lodi, la cui provincia è identificata come uno dei due focolai del coronavirus in Italia. Il governatore lombardo lo ha annunciato durante il suo intervento in video collegamento al programma di La7 L’Aria che tira questa mattina. “Purtroppo questa notte –spiega Fontana– è scoppiata un’altra emergenza a Lodi. Nella città lombarda durante il pomeriggio di ieri c’è stato un affollamento di ricoveri: 51 ricoveri gravi di cui 17 trasferiti in terapia intensiva“.

Fontana ha proseguito: “Purtroppo Lodi non ha un numero sufficiente di camere di terapia intensiva, per cui sono stati trasferiti in altre terapie intensive della Regione. Il vero grande problema del virus, definito giustamente poco più di un’influenza, in una piccola percentuale rischia di divenire un qualcosa di complicato, non drammatico. Ovvero – prosegue il Governatore della Lombardia– necessita un ricovero in terapia intensiva per due/tre settimane. I letti di terapia intensiva non sono moltissimi e tra le altre cose questi hanno una funzione diversa. Per esempio quella di essere assegnate alle persone colpite da infarto“.

Fontana ha poi replicato alla polemica scoppiata a seguito del suo video in cui annunciato il proprio auto isolamento indossando la mascherina. “Se si ridesse meno della mascherina – afferma Fontana- e si guardasse il problema più attentamente credo che sarebbe saggio“. Infine, il Governatore ha spiegato che rifarebbe il video indossando la mascherina. “Non aveva nessun messaggio se non quello di dire seguite i messaggi che vi vengono dati. Che poi abbiano voluto strumentalizzarlo e quindi attraverso questa strumentalizzazione si è parlato più della mia mascherina che del problema che ci riguarda, mi sembra che…“. Lasciando intendere un disappunto.

