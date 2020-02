Coronavirus, la spiegazione: “Così è nato il focolaio di Codogno”

Coronavirus, ecco la ricostruzione dei medici sull’inizio del contagio a Codogno, primo comune focolaio in provincia di Lodi

Mentre prosegue l’epidemia di coronavirus, gli esperti stanno studiando le cause dell’aumento esponenziale di contagi negli ultimi giorni. Andando a ritroso, la task force di ricercatori, inquirenti e forze dell’ordine, avrebbe concluso che il focolaio italiano covava almeno dalla metà di gennaio. Il principale epicentro è stato confermato nel comune di Codogno, nel lodigiano. Epicentro definito ‘secondario’ quello di Vo’ Euganeo, nel padovano. Ci sono tuttavia dei dubbi sul fatto che il dipendente dell’Unilever di Casalpusterlengo, il 38enne che ha diffuso il virus nell’ospedale di Codogno, sia davvero il “paziente uno”.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, quando finirà l’epidemia: un calcolo svela la fine del contagio

Coronavirus, dove e quando è partita l’epidemia

Il dossier in corso spiega infatti che nella provincia di Lodi già a gennaio c’era stato un aumento di influenze e polmoniti. Ma non c’erano elementi per pensare che la cosa fosse estranea alla stagionalità delle malattie. La maggioranza delle persone colpite è guarita, venendo trattate con antibiotici per polmoniti e influenze ‘normali’. Ma dalle cartelle cliniche emerge che nel sangue sono rimaste le tracce degli anticorpi contro il Covid-19. Si sta procedendo a incrociare tutti i dati nei vari laboratori tra Milano, Pavia e Roma, come riportato da ‘Repubblica’. L’intenzione è ricostruire la rete dei vari contatti tra le persone colpite. Secondo i ricercatori, l’accelerazione di casi di contagio in pochi giorni, in un territorio comprendente 50mila persone, non ha precedenti nemmeno in Cina. Dunque, la diffusione è stata possibile soltanto con più persone infette, in maniera inconsapevole, già nel corso del mese di gennaio. Per evitare una ulteriore diffusione del contagio, si potrebbe dover arrivare alla proroga dell’isolamento delle zone colpite. Almeno fino a metà marzo, secondo le autorità.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, gli esperti assicurano: in arrivo un nuovo alleato per batterlo