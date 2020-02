Chi l’ha Visto? durante la scorsa puntata si è occupata della scomparsa di Barbara Corvi e Angela Costantino, le donne che avevano sposato due fratelli e sparite nel nulla a 15 anni di distanza.

Durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto? la trasmissione si è tornata ad occupare della scomparsa di due donne, di cui si sono perse le tracce nell’arco di 15 anni. Barbara Corvi e Angela Costantino, che avevano sposato due fratelli, scompaiono nel nulla rispettivamente il 27 ottobre 2009 ad Amelia (Terni) e nel 1994 da Reggio Calabria. A parlare ai microfoni del programma Rai, come riporta la redazione di Leggo, è Roberto Lo Giudice, il marito di Barbara che sostiene ancora la tesi dell’allontanamento volontario.

Ai microfoni di Chi l’ha Visto? ha parlato Roberto Lo Giudice, il marito di Barbara Corvi, la madre di due bambini scomparsa da Amelia, comune in provincia di Terni, il 27 ottobre del 2009. Dopo la scomparsa della donna, scattano le indagini degli inquirenti e il giallo si infittisce quando scoprono che 15 anni prima, nel 1994, la cognata di Roberto, Angela Costantino, era scomparsa nel nulla a Reggio Calabria. Per la giustizia Angela venne uccisa e nel 2012 sono stati arrestati alcuni parenti del marito, ritenuti i responsabili della morte della donna. I due casi presentano delle analogie: entrambe le donne, difatti, pare che qualche giorno prima di sparire nel nulla, nonostante fossero sposate con i due fratelli Lo Giudice, si fossero innamorate di altri uomini.

Angela, madre di quattro figli, era scomparsa mentre il marito Pietro si trovava in carcere, ed il fratello di quest’ultimo, come riporta Leggo, aveva spiegato agli inquirenti che la donna si sarebbe recata in un convento a Firenze, la stessa città da cui sarebbe arrivata una presunta cartolina da Barbara, cartolina mostrata dalla redazione di Chi l’ha Visto?. La grafia di questa, però, secondo le risultanze degli inquirenti non sarebbe di Barbara e si tratterebbe, dunque, di un tentativo di depistaggio. Ai microfoni della trasmissione Rai, lo stesso Roberto Lo Giudice ha sostenuto nuovamente la tesi dell’allontanamento della donna.

Come riporta Leggo, che ha negato un legame tra le due vicende, ha iniziato una nuova relazione a soli due mesi dalla scomparsa della moglie spiegando: “Avevo bisogno di una donna che mi desse una mano con le pulizie e i figli. Così ho chiesto alla sorella della moglie di mio fratello. Ci siamo fidanzati dopo, non ho avuto rapporti con lei per due mesi”. “Non era più mamma. Non avevamo –prosegue l’uomo come riporta Leggo– rapporti da nove mesi prima che andasse via, eravamo separati in casa”. La procura di Terni ha archiviato il caso sulla scomparsa di Barbara nel 2014. Durante la trasmissione è intervenuto anche l’avvocato della famiglia Corvi, Giulio Vasaturo, che da tempo chiede la riapertura del fascicolo.

