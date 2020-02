Mikaela Calcagno stuzzica i fan: “Dicono che nella vita…” – FOTO

Mikaela Calcagno su Instagram stuzzica i fan con una storia piuttosto provocante, la giornalista Mediaset sempre molto spiritosa e sensuale

Per anni, è stata la regina dello sport su Mediaset, contendendosi con Ilaria D’Amico lo scettro di conduttrice più amata dagli sportivi italiani. Mikaela Calcagno rimane, ad oggi, una delle giornaliste di punta dell’emittente, pur essendosi dedicata molto di più, negli ultimi tempi, alla vita familiare. La maternità, per lei, è stata un evento molto importante. Ma a 46 anni, Mikaela rimane una donna davvero molto bella e anche con un certo spirito autoironico che non guasta, anzi. Su Instagram, sono in molti a seguirla e ai suoi followers la giornalista ha dedicato una story al tempo stesso divertente e provocante. “Dicono che nella vita…” la didascalia, al di sotto di un immagine che la vede in studio, di spalle, con il suo notevole lato B a favore di telecamera. Facile intuire quale sia il prosieguo della frase.