Miriam Leone fidanzato | “Scoperto chi è | questo il nome”

News Miriam Leone fidanzato: la bellissima attrice originaria di Catania avvistata a Milano in casa di un altrettanto bell’uomo, di chi si tratta.

A quanto pare, Miriam Leone avrebbe un fidanzato. Ebbene si, in tanti tra i suoi followers devono farsene una ragione. Ma una bellezza di tale portata non può ballare da sola, ed è inconcepibile che anche la splendida siciliana fosse single. Il settimanale ‘Chi’ l’ha sorpresa a Milano assieme ad un uomo, nel corso della Settimana della Moda. La rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini fa sapere anche che la 34enne Miss Italia nel 2008 avrebbe dormito a casa di questo bell’uomo. Lui sembra si chiami Paolo Cerullo e lavora come musicista. Nient’altro è noto sul suo conto, per il resto. Sempre ‘Chi’ fa sapere che i più recenti selfie postati dalla bellissima Miriam Leone sarebbero stati scattati a casa di quello che il magazine ritiene essere il suo fidanzato a tutti gli effetti. “Si vedono da circa due mesi, sono anche stati in Marocco per una bella vacanza nel cuore dell’inverno”.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone Instagram | il vestito scoppia | “Sensualità esplosiva” FOTO

Miriam Leone fidanzato, lei non conferma ma tutto lo lascia pensare

Sarebbe finalmente la volta buona per lei, che di recente ha ammesso di avere avuto soltanto delusioni in amore. Tra i suoi ex fidanzati si annoverano Davide Dileo (Boosta dei Subsonica, n.d.r.) e Matteo Martari, ex modello e attore veronese visto nella fiction Rai ‘Non uccidere’. C’è proprio una delusione d’amore alle spalle della sua partecipazione a Miss Italia nel 2008. Miriam scoprì di essere stata tradita dall’allora fidanzato, che per 3 anni frequentò un’altra donna in segreto. E lo venne a sapere a seguito di una circostanza incredibile, grazie ad un incidente d’auto. Lei urtò con l’auto la vettura del partner, e lì scoprì che con lui c’era l’altra.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone | a letto senza niente addosso | FOTO

La vicenda incredibile di un tradimento passato

“Ero disperata. Avevo perso la fiducia in me stessa. Pensavo di essere stata tradita perché non ero abbastanza per lui. Provavo un fortissimo desiderio di rivalsa. Non ero mai stata così umiliata. Da anni gli amici mi tampinavano con questa storia dei concorsi di bellezza. Così ho mandato delle foto per il provino di Prima Miss dell’anno a Roma. È una fascia importante, l’ha portata anche il ministro Mara Carfagna (1997). Vincere ti dà l’accesso alle finali di Miss Italia e io ho vinto”. E sull’amore: “Mi sono mentita a lungo. Volevo aderire ai desideri della mia famiglia: laurea, matrimonio, figli, casa in riva al mare con terrazzo e barbecue. Ho la casa, il terrazzo e il barbecue. Ma me li sono comprati tutti da sola, senza l’aiuto di un uomo”.

LEGGI ANCHE –> Ambra Angolini: “È una malattia vera, va raccontata” VIDEO