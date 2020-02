Una ragazza perde la vista per colpa di gravissimi errori compiuti allo scopo di soddisfare un capriccio di natura estetica. Vita rovinata a 25 anni.

Una ragazza perde la vista a soli 25 anni per colpa di un capriccio culminato in dramma. Lei si chiama Aleksandra Sadowska e da adesso in poi la sua vita dovrà andare avanti con questo grave handicap. I medici infatti non hanno potuto fare niente per porre riparo alla sua situazione. Aleksandra, di Wroclaw, in Polonia, voleva cambiare il colore dei suoi occhi per somigliare ad un cantante rap molto noto da quelle parti, tale Popek. Per farlo ha pensato di tingersi le pupille da un tatuatore. L’intervento però, evidentemente privo dei necessari requisiti di sicurezza richiesti, è finito molto male. La ragazza perde la vista così in maniera quasi totale. Un occhio non le consente più di vedere, con l’altro invece la percezione visiva è quasi del tutto sparita. Fin da subito Aleksandra aveva avvertito dei forti dolori, con il tatuatore che però le ha consigliato di porre rimedio prendendo degli appositi antidolorifici.

Perde la vista, sotto accusa il tatuatore

La situazione non è affatto andando migliorando, anzi. Purtroppo anche il ritardo con cui si è rivolta ai medici ha contribuito a portare a questo epilogo drammatico. Il danno all’occhio destro era ormai irreparabile, ed anche quello sinistro presto avrebbe conosciuto degli irrimediabili peggioramenti. Una ricostruzione ufficiale da parte delle forze dell’ordine ha portato al riconoscimento di gravi responsabilità da parte del tatuatore. Adesso l’uomo rischia l’arresto con 3 anni di carcere per il reato di lesioni involontarie. Avrebbe utilizzato materiali scadenti ed inchiostri da applicare esclusivamente sulla pelle e mai da fare entrare a contatto con gli occhi.

