Carlotta Mantovan | “Finalmente col mio amore” | e lo bacia FOTO

Sono trascorsi quasi due anni da quando Carlotta Mantovan ha detto addio al marito Fabrizio Frizzi. La dipartita dell’amatissimo e sempre sorridente conduttore televisivo ha gettato tutta Italia nello sconforto e nel dolore, a marzo 2018. E da allora in particolare in tanti ammirano ancora di più Carlotta per la dignità mostrata. Alla quale ben presto si sono affiancati i dolci ricordi e la consapevolezza di dovere andare avanti. La seconda classificata a Miss Italia 2001 lo deve alla figlioletta Stella di 6 anni, avuta proprio da Frizzi. E per fortuna ci sono gli amici come Antonella Clerici e Carlo Conti. E le passioni di tutti i giorni, come quella per l’equitazione e per gli animali in generale. Valori che Carlotta ha trasmesso proprio alla sua bambina, la quale rappresenta giustamente tutto il suo mondo. Le possiamo ammirare entrambe in un recente scatto pubblicato su Instagram. Per quello che è un momento di tenerezza tra madre e figlia apprezzato da tutti.

Carlotta Mantovan, lo scatto con la figlia piace a tutti

Il suo profilo Instagram è pieno di foto della figlia e degli adorati cavalli. Ma spunta uno scatto in particolare capace di distinguersi. Riguarda proprio la piccola Stella. Mamma e figlia si fanno vedere in una foto caricata il 26 febbraio 2020, e nelle quali Carlotta dà un tenero bacio alla sua bimba. Non c’è alcuna parola ma solo una serie di esemplificativi hashtag che descrivono le sensazioni provate. Ed è tutto un fioccare di ‘mi piace’ e di bellissimi messaggi.

