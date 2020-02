Clamoroso fuori onda Rai: non sapeva di essere ripresa – FOTO

C’è da dire che Striscia La Notizia riesce sempre a beccarli tutti, ma proprio tutti. Il TG satirico, nella puntata andata in onda venerdì 28 febbraio, ha fatto vedere quello che è successo durante il meteo di Rai News 24. Sullo schermo compare la conduttrice, la quale non sa però di essere inquadrata e quindi pensa bene di sistemarsi prima della diretta. Peccato però che la diretta è già cominciata e lei ha la mano infilata all’interno della camicia. Poi scrive al computer, da un’occhiata ai fogli e continua a farsi i fatti suoi.

Soltanto poco prima di controllarsi il trucco si accorge di essere inquadrata: in quel momento il suo sguardo tradisce con assoluta evidenza il panico della conduttrice. E la regia, beffarla, soltanto in quel momento scatta dalla conduttrice ripresa a sua insaputa per mostrare al pubblico a casa la mappa delle previsioni del tempo. Il video sui social è diventato assolutamente virale, c’è chi ci ha riso su e chi con un pizzico di pesantezza si è lamentato per gli autori. Secondo molti, avrebbero dovuto avvertire la conduttrice di essere in diretta, così avrebbe evitato questa clamorosa figuraccia.