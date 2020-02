Coronavirus news | “Colpisce in tutto il mondo | mai visto prima”

Nell’ambito delle Coronavirus news, parla un rinomato virologo e professore universitario di Pavia. “Mai vista una epidemia così su scala globale”.

Il professor Fausto Baldanti, virologo all’Università degli Studi di Pavia e che lavora anche al locale Policlinico San Matteo, fornisce un proprio parere sull’epidemia di Coronavirus che sta colpendo il mondo intero. Lo fa nel corso di una conferenza stampa nella sede della Regione Lombardia. “Il nostro territorio fornisce oggi una mappatura di tale epidemia del nuovo Coronavirus. Nel mondo occidentale è la più precisa, probabilmente lo è anche su tutto il pianeta. La situazione che stiamo affrontando è nuova. E per la prima volta il pianeta intero deve affrontare contemporaneamente un contagio simultaneo in molti suoi posti. Non è un fenomeno locale ma sta coinvolgendo tutta la Terra. Tutto ciò nel giro di 2 mesi appena”.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Italia | aiuti concreti dal Governo | il decreto legge

LEGGI ANCHE –> Allerta Calcio/Coronavirus: 3 calciatori della stessa squadra trovati positivi

LEGGI ANCHE –> Coronavirus | il medico guarito a Piacenza | “Allarmismi immotivati”

Coronavirus news: “Prima volta di una epidemia simile in contemporanea nel mondo”

Il professor Baldanti continua. “Non ci aspettavamo un caso autoctono ma uno di importazione, come capitato a Roma. Va comunque specificato che stiamo facendo il massimo per contenere l’emergenza. La Lombardia ha reagito al massimo, mettendo in moto una macchina sanitaria e di aiuti imponenti, grazie al lavoro di ospedali e di centri di riferimento. Abbiamo intercettato i casi ed i relativi contatti”. Infine il professore ringrazie sentitamente “tutti gli specializzandi che sono accorsi ad aiutare anche da altre sedi. Con enorme entusiasmo e disponibilità”.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus Veneto | contagiato medico in ospedale a Treviso

LEGGI ANCHE –> Coronavirus news | L’annuncio di Bill Gates che non promette bene

LEGGI ANCHE –> Coronavirus vi fa paura? | Esistono 5 problemi gravi di cui preoccuparsi