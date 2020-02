Raffaella Fico senza veli: via la biancheria e infiamma i social – FOTO

Raffaella Fico ha un fisico incredibile. L’ex gieffina è ricordata come una delle più belle concorrenti della casa più spiata d’Italia: è stato quello il suo trampolino di lancio e ancora oggi è molto seguita. Con i suoi tratti mediterranei e le sue forme esplosive ha conquistato tutta la penisola italiana, facendo girare la testa a non pochi uomini. Infatti ha avuto una storia con Cristiano Ronaldo e poi anche con Mario Balotelli, da cui ha avuto sua figlia Pia. I due hanno avuto anni difficili e hanno parlato tramite avvocati per parecchio tempo, ma oggi fortunatamente hanno raggiunto la serenità e sono affiatati per il bene della piccolina. Oltre ad essere una madre straordinaria, è anche una fashion blogger molto attiva sui social.

Raffaella ha pubblicato sui social uno scatto che lascia davvero poco spazio all’immaginazione: nella foto l’ex gieffina è quasi completamente nuda. Il suo lato B ha mandato i social totalmente in delirio e ha avuto tantissimi likes, commenti e apprezzamenti. Anche da tante donne che le chiedono consigli per avere il suo stesso fisico esplosivo. Be’, che dire, Raffaella trova sempre il modo di conquistare i suoi followers.