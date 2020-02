Verissimo oggi | la D’Urso e la Panicucci faccia a faccia

Le ‘nemiche’ Barbara D’Urso e Federica Panicucci faccia a faccia a Verissimo oggi. Da tempo si parla di rapporto difficile tra le due.

A Verissimo oggi tra gli ospiti della puntata di sabato 29 febbraio 2020 ci sarà la consueta sfilata di personaggi illustri. Ma l’appuntamento per l’ultimo giorno del secondo mese dell’anno si rende speciale per un motivo in particolare. A presenziare nel salotto di Silvia Toffanin ci saranno infatti due colonne di Mediaset. Si tratta di Barbara D’Urso e di Federica Panicucci. Da tempo sul conto delle due circola una voce che le vorrebbe in non buoni rapporti. Tutte e due prenderanno parte a Verissimo Oggi in contemporanea, quasi a voler smentire questo pettegolezzo. Che però entrambe non hanno mai negato, ad essere sinceri. Ci saranno anche le giornaliste Cesara Buonamici ed Alessandra Viero. La prima è uno dei volti più celebri del Tg5 già dagli anni ’90. La seconda è transitata tra Rete 4, Tgcom24 e Studio Aperto ed affianca Gianluigi Nuzzi in svariati programmi di cronaca nera sul quarto canale televisivo italiano. Il profilo Instagram di Verissimo ha dato appuntamento con i seguenti post.

Verissimo oggi, Barbara D’Urso e la Panicucci insieme in studio