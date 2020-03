Anna Tatangelo scappa di casa: con Gigi D’Alessio è crisi nera

È crisi nera tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: i loro fans oramai non hanno il minimo dubbio. I due, che da poco sono usciti da una brutta crisi che li hanno visti separati molto tempo, avevano finalmente ritrovato un loro equilibrio e quell’amore per cui hanno lottato per tanti anni. Andando contro tutti quelli che non ci credevano. Dalla loro unione è nato un bambino, che oggi ha dieci anni e che è tantissimo amato dai suoi genitori. Ma l’amore tra loro, però, inizia a dare segni di vacillamento.

Coronavirus, Lino Banfi confessa: “Dovevo morire” –> LEGGI QUI

Da un po’ di tempo i loro fans hanno notato che non sono molto attivi sui social. E, in occasione del compleanno di Gigi, Anna non ha fatto gli auguri pubblicamente al suo compagno. A dare la conferma di tutto, oltre alla mancata smentita da parte loro, è l’ultimo e determinante indizio: Anna è andata via di casa. Pare che sia andata a rifugiarsi in quella casa a Roma Centro, zona Parioli, dove durante è andata quando lei e Gigi hanno vissuto la prima crisi. Le voci su una possibile crisi stavano girando da un po’: era stato proprio Alfonso Signorini a rivelare sul suo settimanale Spy, che secondo lui Anna e Gigi stessero vivendo una nuova crisi amorosa.