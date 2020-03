Coronavirus, assessore regionale positivo al test

Alessandro Mattinzoli, assessore della Regione Lombardia, è risultato positivo al coronavirus. Adesso l’intera Giunta regionale si sottoporrà ai controlli del caso.

L’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Alessandro Mattinzoli è risultato positivo al coronavirus. A confermare la notizia sono stati il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’Assessore al Welfare Giulio Gallera, aggiungendo che l’intera giunta si sottoporrà ai test per accertare eventuali altri contagi. Per tali ragioni, la visita alla zona rossa degli assessori Gallera e Foroni, prevista per la giornata di oggi, lunedì 2 marzo, è stata rinviata.

Continuano ad aumentare i contagi da coronavirus in Italia, dove ieri si è superato la soglia dei 1500 casi, tra cui 34 decessi. Tra i nuovi soggetti risultati positivi al test c’è anche l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia Alessandro Mattinzoli. A confermarlo sono stati il Presidente della Regione Attilio Fontana e l’Assessore al Welfare Giulio Gallera in una nota. “Il collega assessore Alessandro Mattinzoli – si legge nella nota riportata dalla redazione de La Stampa– è risultato positivo al Coronavirus, pertanto, come previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica utilità, tutta la Giunta si sottoporrà ai test di accertamento. Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli ospedali di Lodi, Codogno e Cremona“.

“Una volta ottenuti gli esiti -prosegue la nota attiveremo le procedure previste dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di sanità per i contatti diretti“. Considerata la positività al test del collega, gli assessori Gallera e assessore Foroni hanno rinviato la visita in programma per oggi, alla zona rossa dell’emergenza. La visita, come riporta La Stampa, prevedeva anche un passaggio agli ospedali di Lodi e di Cremona.

Il presidente Fontana, intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Centocittà in onda su Rai Radio 1, ha rassicurato sulle condizioni dell’assessore spiegando: “Ha la febbre alta -riporta Leggo– ma per il resto sta bene. Si augura che presto si possa abbassare e sta facendo la terapia“. La Giunta, dovrà, quindi sottoporsi al tampone per verificare eventuali contagi. Nei giorni scorsi, lo stesso governatore Fontana aveva riferito di essere entrato in autoisolamento poiché una sua stretta collaboratrice era risultata positiva al coronavirus.

