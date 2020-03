Coronavirus, figlio di Barbara D’Urso in pericolo: la confessione

Nelle ultime settimane è esploso il panico a causa del coronavirus. Molto spaventata si è dimostrata Silvia Toffanin, che ha dedicato l’ultima puntata andata in onda di Verissimo al virus che si è diffuso. Purtroppo è stata costretta ad andare in onda senza pubblico, così come Barbara D’Urso che ha fatto la diretta di Live Non È La D’Urso senza il sostegno e l’applauso del suo pubblico. Tra l’altro è stata proprio ospite di Silvia, che ha chiesto pure a lei qualche dettaglio in più.

“I tuoi figli Barbara sono in giro per il mondo o sono qua?” ha chiesto Silvia, riferendosi ovviamente al virus. Barbara ha sottolineato per l’ennesima volta la volontà dei suoi figli di essere protetti. “Sui miei figli sai che ho un accordo. Uno di questi comunque lavora in ospedale” nonostante ciò si è mostrata tranquilla, nonostante il pericolo che suo figlio sta correndo. “I miei figli sono riservati, non vogliono che influenzi la loro vita e che si sappia che sono i miei figli. Li guardo crescere e taccio, con fatica“. Sui social i fans della conduttrice si sono dimostrati molto preoccupati per il figlio di Barbara, ma lei sembrava tranquilla e questo ha confortato il suo pubblico che la segue tutti i giorni.