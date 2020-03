Coronavirus, una buona notizia per le persone anziane arriva dalla Cina

Buone notizie in merito all’emergenza coronavirus per le persone anziane in arrivo dalla Cina, la novità è delle ultime ore

Di coronavirus si può anche guarire, anche facendo parte della popolazione maggiormente a rischio. La conferma arriva da Wuhan, prima città focolaio dell’epidemia in Cina. Una donna di 98 anni è guarita dall’infezione, dopo essere stata ricoverata insieme alla figlia di 55 anni all’inizio del mese di febbraio. L’anziana aveva avuto febbre anche oltre i 40 gradi, con un quadro clinico definito critico. Il monitoraggio 24 ore su 24 da parte dei medici, unito a costanti terapie antivirali, ha permesso di salvarla. L’anziana è stata dimessa dall’ospedale, il suo caso è molto incoraggiante per tutta l’equipe medica. Il direttore della struttura, costruita a tempo di record nella provincia di Hubei per fronteggiare l’emergenza, ha dichiarato: “Il suo caso servirà da esempio per gli altri pazienti sotto trattamento”.

